Terni la stella di Miranda domina la città | la cerimonia di accensione in largo Frankl GALLERIA FOTOGRAFICA

Ternitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento tradizionale che si rinnova di anno in anno. Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, si è svolta la cerimonia di accensione della Stella di Miranda. L’evento, organizzato dall’Amatori Podistica Terni con la collaborazione delle realtà cittadine e il supporto dei volontari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

