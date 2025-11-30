Ternana-Guidonia 1-2 le pagelle | prestazione impalpabile delle Fere Male D' Alterio e Garetto

I voti ai calciatori rossoverdi:D’Alterio 5: Errore grave in occasione del gol di Esempio: non respinge bene il tiro di Tascone e facilita la rete avversaria.Donati 5,5: Anche per l’ex Empoli qualche imprecisione di troppo. Soffre i contropiedi del Guidonia e non riesce mai a proporsi con. 🔗 Leggi su Today.it

