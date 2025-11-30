Tentata rapina con coltello in centro storico due giovanissimi bloccati dagli Street tutor

Un tentativo di rapina in pieno giorno, in centro storico, con un coltello. Protagonisti due giovani, fermati non senza difficoltà dagli ‘Street tutor’. E’ quanto accaduto sabato pomeriggio, in Galleria Matteotti, mentre a pochi passi cittadini e turisti assistevano all’accensione delle luminarie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Occhieppo, tentata rapina dopo la partita di calcio tra richiedenti asilo: in tre dal giudice dlvr.it/TPXBPx @LaStampa Vai su X

Quattro minorenni arrestati a Catania per una tentata rapina. La vittima è un automobilista Vai su Facebook

Tentata rapina col coltello in Galleria Matteotti a Ferrara, disarmato un minorenne - Ferrara Minuti concitati e preoccupazione questa sera poco prima delle 20 in Galleria Matteotti, a pochi metri dal Duomo. msn.com scrive

Irrompe nel centro scommesse e minaccia commessa incinta armato di coltello, nei guai 41enne. È accusato anche di una tentata rapina - Fine della corsa per il rapinatore solitario che nelle ultime settimane si è reso protagonista di due assalti ... corrieresalentino.it scrive

Tentata rapina con coltello nel negozio, ma la cassiera dice 'no': uomo fugge via - Si era presentato armato e a volto coperto per la rapina, ma alla pronta risposta della commessa si è dato alla fuga. Riporta ravennatoday.it