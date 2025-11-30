Tentata rapina con coltello in centro storico due giovanissimi bloccati dagli Street tutor

Un tentativo di rapina in pieno giorno, in centro storico, con un coltello. Protagonisti due giovani, fermati non senza difficoltà dagli ‘Street tutor’. E’ quanto accaduto sabato pomeriggio, in Galleria Matteotti, mentre a pochi passi cittadini e turisti assistevano all’accensione delle luminarie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

