Tennistavolo Due pareggi per l’Apuania femminile contro le cagliaritane del Muravera A e B
Due pareggi per la formazione femminile dell’Apuania Tennistavolo (campionato nazionale di A2, girone C). Ai tavoli di Forlì, nel secondo concentramento della stagione, le ragazze gialloazzurre hanno impattato 3-3 con le cagliaritane del Muravera A e del Muravera B (in ciascuno dei cinque concentramenti previsti ogni squadra gioca due incontri). Nel primo match, davanti alla formazione A, per l’Apuania 2 punti sono firmati da Krisztina Nagy che s’impone 3-1 e 3-1 nell’ordine contro Nicoletta Criscione e Federica Interlandi, e uno da Timea Csilla Peterman Varga che ha la meglio sulla Interlandi per 3-0, ma perde contro Mihaela Suzana Encea per 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Leggi l'articolo - Tennistavolo, ancora una grande giornata per i colori Splendor: 3 vittorie e 2 pareggi #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #tennsitavolo #splendor - facebook.com Vai su Facebook
Tennistavolo, primo storico argento ai Mondiali per l'Italia con Danilo Faso - L'atleta della Virtus Servigliano, 14 anni, ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati del mondo Under 15 a Helsingborg (Svezia). Segnala sport.sky.it
Il tennistavolo di Danilo Faso, un campione di 14 anni. “Vorrei essere Sinner” - Prima medaglia con la maglia azzurra (argento) ai Mondiali di categoria in quasi un secolo di tennistavolo italiano, prossimo protagonista agli Europei U21 e poi a quelli U15, nel nostro campionato ... Come scrive repubblica.it
Tennistavolo. L'impresa italiana ai mondiali Under 15 porta la firma anche di un valdarnese - Arezzo, 25 novembre 2024 – Ai Campionati Mondiali Giovanili di Helsingborg in Svezia, gli Under 15 azzurri guidati dal sangiovannese Lorenzo Nannoni ed Emmanuele Delsante sono arrivati in semifinale e ... Segnala lanazione.it