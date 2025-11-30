Tennistavolo Due pareggi per l’Apuania femminile contro le cagliaritane del Muravera A e B

Due pareggi per la formazione femminile dell’Apuania Tennistavolo (campionato nazionale di A2, girone C). Ai tavoli di Forlì, nel secondo concentramento della stagione, le ragazze gialloazzurre hanno impattato 3-3 con le cagliaritane del Muravera A e del Muravera B (in ciascuno dei cinque concentramenti previsti ogni squadra gioca due incontri). Nel primo match, davanti alla formazione A, per l’Apuania 2 punti sono firmati da Krisztina Nagy che s’impone 3-1 e 3-1 nell’ordine contro Nicoletta Criscione e Federica Interlandi, e uno da Timea Csilla Peterman Varga che ha la meglio sulla Interlandi per 3-0, ma perde contro Mihaela Suzana Encea per 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

