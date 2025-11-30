Temptation Island | Manuel Maura conferma il ritorno con Francesca Sorrentino

Anticipazionitv.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di fiamma tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino non è più una voce. I due ex protagonisti di Temptation Island si sarebbero ritrovati lontano dai riflettori e li ultimi movimenti sui social parlano chiaro. Il segnale più forte è arrivato nelle ore del compleanno di lei. Un gesto semplice, ma eloquente. La loro storia riparte da qui, con maggiore prudenza e più consapevolezza. Alessia Pascarella e l’amicizia finita con Martina De Ioannon: la sua verità Il riavvicinamento tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Per settimane si è parlato di un possibile ritorno. Prima solo mormorii. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

temptation island manuel maura conferma il ritorno con francesca sorrentino

© Anticipazionitv.it - Temptation Island: Manuel Maura conferma il ritorno con Francesca Sorrentino

Altre letture consigliate

temptation island manuel mauraFrancesca Sorrentino e Manuel Maura di nuovo insieme: il ritorno di fiamma confermato - Francesca Sorrentino e Manuel Maura tornano insieme: il ritorno di fiamma dopo Temptation Island confermato dai social e dagli avvistamenti pubblici. Secondo quilink.it

temptation island manuel mauraFrancesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme: la dedica social per il compleanno dell’ex tronista - Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme: la dedica social per il compleanno dell’ex tronista. Segnala isaechia.it

temptation island manuel mauraUomini e Donne, arriva la conferma al ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura: il dolce gesto di lui - L’intervista a Manuel Maura dopo la scelta di Francesca a Uomini e Donne: le sue parole. Scrive mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Temptation Island Manuel Maura