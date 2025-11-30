Temporali in montagna scatta l' allerta meteo

Le previsioni meteo di temporali in Appennino fanno salire l'allerta meteo al livello giallo per criticità idrogeologiche e piene dei corsi d'acqua. La Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato un nuovo bollettino per lunedì 1 dicembre in vista di “precipitazioni sul settore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it