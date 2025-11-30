Temporali in arrivo sulla costa pisana | emessa l' allerta meteo gialla

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani, lunedì 1° dicembre, sull'intera fascia costiera della Toscana, con interessamento delle isole dell'Arcipelago e sulle aree interne del Serchio, della Garfagnana e del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

