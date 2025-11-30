Tempo di ' panettoni a chilometro zero' | da dieci anni Elga e Loris aprono il loro stand al Mercato coperto
L'ultima novità dell'azienda agricola di Loris ed Elga Mengozzi di San Romano (Mercato Saraceno), che tutti i mercoledì e i sabato sono al Mercato coperto di Cesena, è il panettone a caffè e cioccolato. Un panettone lievitato 36 ore con lievito madre e ingredienti a chilometro zero, provenienti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? È tempo di Natale! Il Damerino Classico è il padre di tutti i Panettoni Filippi. A renderlo speciale sono la dolcezza naturale del miele , l’uvetta selezionata e i cubetti di scorzone di Calabria . Disponibili altri gusti: Caramello salato Mela e cannella - facebook.com Vai su Facebook