Tempo di ' panettoni a chilometro zero' | da dieci anni Elga e Loris aprono il loro stand al Mercato coperto

Cesenatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima novità dell'azienda agricola di Loris ed Elga Mengozzi di San Romano (Mercato Saraceno), che tutti i mercoledì e i sabato sono al Mercato coperto di Cesena, è il panettone a caffè e cioccolato. Un panettone lievitato 36 ore con lievito madre e ingredienti a chilometro zero, provenienti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

