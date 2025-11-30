Tempeste di neve negli Usa | cos’è il lake-effect snow Il peggio deve arrivare fino a -20° nelle grandi città

Washington, 30 novembre 2025 - Un’ ondata di gelo sta dilagando nel Nord America. Ed è solo l’inizio. Oltre 50 milioni di persone negli Stati Uniti, dalle Montagne Rocciose al nord-est, sono minacciate da un'allerta meteo con il rischio di temperature artiche, forti nevicate e rischi per chi deve mettersi alla guida. Secondo il National Weather Service americano, la neve continuerà a cadere copiosamente nella regione dei Grandi Laghi, con raffiche di vento forte e rischi di blackout. Quest’area del Nord America è spesso caratterizzate dal lake-effect snow. Pesanti disagi sui trasporti. Oltre 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tempeste di neve negli Usa: cos’è il lake-effect snow. “Il peggio deve arrivare, fino a -20° nelle grandi città”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Lunedì, una valanga ha colpito un gruppo di - facebook.com Vai su Facebook

In #Nepal, sulle cime dell’Himalaya, da venerdì tempeste di neve e valanghe hanno travolto 2 spedizioni di alpinisti: 9 i morti, 5 sono italiani. La Farnesina ha confermato la morte di Alessandro Caputo, maestro di sci, e di Stefano Farronato, anche lui alpinista. Vai su X

Maltempo negli Usa, tempeste e tornado in Oklahoma: 86 mila case e aziende senza elettricità - Forti tempeste e tornado hanno colpito l’Oklahoma, travolgendo auto e scoperchiando tetti di edifici, lasciando circa 86 mila case e aziende senza elettricità. Si legge su repubblica.it

Tempeste nel Sud e nel Midwest degli Usa, una vittima in Missouri: nei video la violenza dei tornado - Tornado e violente tempeste si sono abbattuti sul Sud e sul Midwest degli Stati Uniti, uccidendo almeno una persona e abbattendo linee elettriche e alberi. Come scrive fanpage.it

Tempeste di neve ricoprono di un manto bianco le spiagge della Florida - Una straordinaria tempesta gelida ha colpito il Texas e la costa settentrionale del Golfo del Messico, portando neve e ghiaccio in città come New Orleans e Houston, aree generalmente più abituate a ... Segnala video.corriere.it