Tempeste di neve negli Usa | cos’è il lake-effect snow Il peggio deve arrivare fino a -20° nelle grandi città

Quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 30 novembre 2025 - Un’ ondata di gelo sta dilagando nel Nord America. Ed è solo  l’inizio. Oltre 50 milioni di persone negli Stati Uniti, dalle Montagne Rocciose al nord-est, sono minacciate da un'allerta meteo con il rischio di temperature artiche, forti nevicate e rischi per chi deve mettersi alla guida. Secondo il National Weather Service americano, la neve continuerà a cadere copiosamente nella regione dei Grandi Laghi, con raffiche di vento forte e rischi di blackout. Quest’area del Nord America è spesso caratterizzate dal lake-effect snow. Pesanti disagi sui trasporti. Oltre 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

