Tempesta d’amore trame dall’1 al 5 dicembre 2025 | Vincent è compatibile per il trapianto ma Ana rifiuta

Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 1° al 5 dicembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Ana: per la ragazza non ci saranno buone notizie, visto che Nicole risulterà incompatibile come donatrice. Scopriamo insieme cosa accadrà. Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Ana amareggiata. Momenti duri attendono la Alves nelle prossime puntate Tempesta d’Amore. La giovane dovrà fare i conti con una notizia che la lascerà devastata: Nicole non è compatibile come donatrice. Subito però per lei arriva una nuova speranza: sia Vincent che Philipp infatti, non la abbandonano e iniziano entrambi a sottoporsi agli esami necessari per individuare se uno dei due può essere compatibile e donarle il rene. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tempesta d’amore trame dall’1 al 5 dicembre 2025: Vincent è compatibile per il trapianto, ma Ana rifiuta

