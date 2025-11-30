Telemarketing ora ci chiamano tanti numeri esteri | l’effetto del filtro
Dopo l’attivazione del filtro anti-spoofing dell’Agcom le chiamate di telemarketing e truffa provenienti da numeri con prefissi esteri sono aumentate. Il blocco ha impedito ai call center di camuffare i propri numeri stranieri come italiani e, di conseguenza, gli operatori si sono adattati semplicemente iniziando a mostrare i veri numeri di telefono da cui provengono le chiamate. Oltre alle pubblicità e alle offerte indesiderate, sono sempre di più anche le chiamate truffa provenienti dall’estero. Il filtro sta funzionando ma la situazione cambia molto a seconda degli operatori, con alcuni che permettono di bloccare più chiamate di altri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
