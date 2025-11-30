Tecnodestra di Vincenzo Sofo | l’Europa deve acquisire un’identità per affrontare le grandi sfide
Se l’Europa vuole sopravvivere, allora deve pensare come un’organizzazione identitaria ed organizzarsi per ottenere la propria autonomia. Questo è un principio fondamentale che Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha descritto più volte nel suo libro intitolato “Tecnodestra”. Perché in questo momento storico, l’Ue non è all’altezza di affrontare le proprie sfide completamente da sola ed è comunque meno forte dei Paesi Brics come Russia e Cina. A novembre 2024, le elezioni americane hanno riportato Donald Trump alla Casa Bianca, affiancato dal patron di Tesla e Space X Elon Musk, confortando nei fatti le destre occidentali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
