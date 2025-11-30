Team Panettone o Pandoro? Gli italiani hanno le idee chiarissime | ecco chi vince la dolce sfida natalizia

Il Natale si avvicina, i negozi sono già addobbati così come le strade con le luminarie. Ma si sta per riaccendere la sfida che da anni avvolge le papille gustative di milioni di italiani. Sulla tavola delle feste non mancano mai pandori e panettoni, non solo quelli classici della tradizione, ma anche quelli con le varianti più fantasiose e con i condimenti più spiazzanti. Ma qui si parlerà solamente della sfida natalizia più classica che ci sia: siete team Panettoni o Pandori? Gli italiani, stando all’indagine che è stata resa nota da AstraRicerche, i dubbi sono pochi. Nel Centro Italia tra le donne e la Gen Z (i nati tra il 1997 e il 2012) spopola con l’87% il pandoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Team Panettone o Pandoro? Gli italiani hanno le idee chiarissime: ecco chi vince la dolce sfida natalizia

