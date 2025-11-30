Tatiana Tramacere scomparsa da quasi una settimana | è uscita di casa a Nardò e non è più tornata
La salentina Tatiana Tramecere, 27 anni, è uscita dalla casa dove vive coi genitori lunedì 24 novembre e non è più tornata. Il telefono risultata spento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tatiana Tramacere, giorni di silenzio: ricerche in tutta Italia.La Prefettura di Lecce ha attivato il centro di coordinamento per le ricerche, dispiegando sul territorio le forze dell’ordine per setacciare ogni possibile pista https://telenorba.it/2025/11/30/tatiana-tramac - facebook.com Vai su Facebook
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, comparsa da Nardò lunedì 24 novembre @TgrRai Vai su X
Tatiana Tramacere scomparsa da quasi una settimana: è uscita di casa a Nardò e non è più tornata - La salentina Tatiana Tramecere, 27 anni, è uscita dalla casa dove vive coi genitori lunedì 24 novembre e non è più tornata ... Riporta fanpage.it
Esce di casa per andare a lavoro e scompare, da 3 giorni si cerca Tatiana Tramacere: “Aveva con sé il cellulare” - La giovane aveva con sé cellulare e documenti al momento dell’allontanamento e potrebbe essere uscita per motivi di lavoro. Come scrive fanpage.it
Nardò, da sei giorni nessuna traccia di Tatiana: ricerche senza sosta per la 27enne scomparsa - Le ricerche La Protezione civile ha diffuso in tutta Italia le foto segnaletiche della giovane, perché se Tatiana si fosse allontanata volontariamente — ipotesi al momento ritenuta la più plausibile ... Come scrive giornaledipuglia.com