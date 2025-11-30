Tatiana Tramacere scomparsa da quasi una settimana | è uscita di casa a Nardò e non è più tornata

La salentina Tatiana Tramecere, 27 anni, è uscita dalla casa dove vive coi genitori lunedì 24 novembre e non è più tornata. Il telefono risultata spento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

