Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò apprensione per la 27enne e ricerche in tutta Italia

Notizie.virgilio.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si cerca Tatiana Tramacere, scomparsa da Nardò il 24 novembre: ricerche estese su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tatiana tramacere scomparsa da nard242 apprensione per la 27enne e ricerche in tutta italia

© Notizie.virgilio.it - Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò, apprensione per la 27enne e ricerche in tutta Italia

Approfondisci con queste news

tatiana tramacere scomparsa nard242Tatiana Tramacere scomparsa da quasi una settimana: è uscita di casa a Nardò e non è più tornata - La salentina Tatiana Tramecere, 27 anni, è uscita dalla casa dove vive coi genitori lunedì 24 novembre e non è più tornata ... Secondo fanpage.it

tatiana tramacere scomparsa nard242Scomparsa da giorni a Nardò: ricerche in corso per Tatiana Tramacere, 27 anni - Tatiana Tramacere, 27 anni, risulta scomparsa da Nardò dal 24 novembre 2025; le ricerche, coordinate tra forze dell’ordine e volontari, sono in corso e si invitano cittadini e testimoni a fornire segn ... Riporta news.fidelityhouse.eu

tatiana tramacere scomparsa nard242Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, scomparsa da Nardò il 24 novembre - Al momento della scomparsa indossava jeans e cappotto di colore grigio ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere Scomparsa Nard242