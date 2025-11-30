Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò apprensione per la 27enne e ricerche in tutta Italia

Si cerca Tatiana Tramacere, scomparsa da Nardò il 24 novembre: ricerche estese su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò, apprensione per la 27enne e ricerche in tutta Italia

Tatiana Tramacere, giorni di silenzio: ricerche in tutta Italia.La Prefettura di Lecce ha attivato il centro di coordinamento per le ricerche, dispiegando sul territorio le forze dell’ordine per setacciare ogni possibile pista https://telenorba.it/2025/11/30/tatiana-tramac - facebook.com Vai su Facebook

Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, comparsa da Nardò lunedì 24 novembre @TgrRai Vai su X

Tatiana Tramacere scomparsa da quasi una settimana: è uscita di casa a Nardò e non è più tornata - La salentina Tatiana Tramecere, 27 anni, è uscita dalla casa dove vive coi genitori lunedì 24 novembre e non è più tornata ... Secondo fanpage.it

Scomparsa da giorni a Nardò: ricerche in corso per Tatiana Tramacere, 27 anni - Tatiana Tramacere, 27 anni, risulta scomparsa da Nardò dal 24 novembre 2025; le ricerche, coordinate tra forze dell’ordine e volontari, sono in corso e si invitano cittadini e testimoni a fornire segn ... Riporta news.fidelityhouse.eu

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, scomparsa da Nardò il 24 novembre - Al momento della scomparsa indossava jeans e cappotto di colore grigio ... Riporta rainews.it