Tatiana svanisce nel nulla a 27 anni | il dramma lunedì scorso l’potesi della famiglia

Scomparsa nel nulla: una giovane donna che svanisce nel primo pomeriggio, un telefono che squilla a vuoto, una famiglia inchiodata all’attesa. Le ore scorrono lente, poi veloci, poi di nuovo lente. Restano lì, sospese, come se il tempo si fosse incrinato proprio nel punto in cui lei ha oltrepassato l’uscio di casa. Nelle strade del suo paese l’aria è quella dei giorni che non si dimenticano: chi esce per fare la spesa, chi porta a spasso il cane, chi torna dal lavoro. Tutti, prima o poi, incrociano i volantini con la sua foto. Tutti guardano due volte il volto di quella ragazza dai capelli rossi, chiedendosi se l’hanno vista, se c’è un dettaglio che può servire, se la memoria può colmare un vuoto che fa paura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tatiana svanisce nel nulla a 27 anni: il dramma lunedì scorso, l’potesi della famiglia

Tatiana svanisce nel nulla a 27 anni: il dramma lunedì scorso, l’potesi della famiglia - Scomparsa nel nulla: una giovane donna che svanisce nel primo pomeriggio, un telefono che squilla a vuoto, una famiglia inchiodata all’attesa. Si legge su thesocialpost.it

Scomparsa da giorni a Nardò: ricerche in corso per Tatiana Tramacere, 27 anni - Tatiana Tramacere, 27 anni, risulta scomparsa da Nardò dal 24 novembre 2025; le ricerche, coordinate tra forze dell’ordine e volontari, sono in corso e si invitano cittadini e testimoni a fornire segn ... Segnala news.fidelityhouse.eu

Tatiana Tramacere, scomparsa 27enne a Nardò. «È uscita da casa senza più tornare» - Cresce la preoccupazione per le sorti di Tatiana Tramacere, 27 anni: la ragazza risulta scomparsa dal pomeriggio del 24 novembre scorso dalla propria abitazione a ... Da msn.com