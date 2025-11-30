Quentin Tarantino torna su un’idea rimasta in naftalina per oltre vent’anni, trasformando un frammento perduto di Kill Bill in un’esperienza nuova e sorprendente. “Yuki’s Revenge”, capitolo mai arrivato sullo schermo e dedicato alla sorella gemella di Gogo Yubari, rinasce in Fortnite grazie alla collaborazione tra il regista e Epic Games. Il risultato è un cortometraggio animato che riporta Uma Thurman nei panni di Beatrix, ricreato con Unreal Engine e motion capture. Una storia “troppo folle” per il film originale, che oggi trova finalmente il suo spazio. “Yuki’s Revenge” sarà disponibile su Fortnite il 30 novembre alle 20:00 ora italiana. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tarantino sorprende tutti: il capitolo inedito di Kill Bill arriva oggi su Fortnite