Tappeto rosso e orchestra Ritorno a teatro dopo 9 anni
Il tappeto rosso, gli agenti della Polizia locale in alta uniforme, la bandiera de Comune issata sul pennone della facciata. Il parterre de roi delle grandi occasioni con i massimi rappresentanti delle istituzioni civili, militari, economiche, religiose, gli uomini in abito scuro, le donne in lungo. Dentro, i drappi rossi bordati d’oro, come i rivestimenti delle poltrone, il palco addobbato con fiori, il soffitto affrescato, il grande lampadario in cristallo, gli stucchi e le decorazioni belli da togliere il fiato. E ancora: i discorsi ufficiali, gli applausi. E poi, finalmente, l’invito a tutti a prendere posto, il silenzio in sala, le luci che si abbassano, il maestro Emmanuel Tjeknavorian che sale sul podio, tre tocchi di bacchetta, il cenno ai musicisti della Sinfonica di Milano con la giovane spalla dei primi violini dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Andrea Obiso che cominciano a suonare brani di Cajkovskij e Rachmaninov. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
