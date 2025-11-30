Tanti falsi diritti poche libertà E cresce il potere dello Stato

L’ultimo lavoro del filosofo politico Fabrizio Sciacca ( Il mito dei diritti, Liberilibri) prende di petto una situazione apparentemente paradossale: ossia il fatto che le libertà fondamentali sono sempre sotto attacco proprio a causa del proliferare di rivendicazioni di ogni tipo che vengono fatte passare per «diritti». Di conseguenza, siamo entrati in una nuova mitologia politica, dal momento che i diritti sono spesso diventati la premessa per liturgie volte a consolidare dipendenze, a protezione di specifici soggetti e gruppi d’interesse. In sostanza, Sciacca evidenzia che dilatando la sfera dei diritti non s’è rafforzata l’autonomia dei singoli e delle comunità, poiché una simile espansione ha prodotto effetti almeno in parte inattesi e costi crescenti, oltre che sempre meno libertà individuale e sempre più potere pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

