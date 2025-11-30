Tanta paura per Mario Adinolfi | è stato ricoverato per l’ennesima volta ecco che succede
Mario Adinolfi torna in ospedale per un nuovo malore: il decimo accesso notturno al Pronto soccorso nel 2025. Ecco come sta davvero e cosa ha raccontato ai suoi follower. Leggi anche: L’avreste mai detto? Lo scontro trash che non ti aspetti: Mario Adinolfi contro Tina Cipollari, ecco cosa è successo Il 2025 si sta rivelando un anno particolarmente impegnativo per Mario Adinolf i, alle prese con continui problemi di salute che lo hanno portato più volte in ospedale. Nelle ultime ore il fondatore del Popolo della Famiglia ha condiviso sui social una foto che lo ritrae su un lettino del Pronto soccorso, con una flebo al braccio, accompagnata da parole che hanno immediatamente allarmato i suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ESPERIA PRESSIONE ZERO Il lupo irpino di Avellino fa davvero paura. Tanta: lo dicono le cifre (della Scandone in casa ma anche dell'Esperia in trasferta). Forse è meglio così: pressione zero. - facebook.com Vai su Facebook
Mario Adinolfi sbotta dopo l’Isola 2025: “Non ho avuto nessun privilegio!”/ “Momenti di vera paura per me…” - Mario Adinolfi, intervistato da Fanpage, nega di aver avuto un trattamento privilegiato all'Isola dei Famosi 2025: "Tante mie cadute non si sono viste... Secondo ilsussidiario.net
Mario Adinolfi dimesso dopo l’Isola: “Ho avuto paura”. Il racconto - “Ho avuto paura” confessa Mario Adinolfi con una voce che, pur segnata dalla fatica, non rinuncia all’ironia. Si legge su dilei.it
Mario Adinolfi, che spavento: ricovero d’urgenza dopo l’Isola. “Ho perso troppi chili” - Roma, 6 luglio 2025 – Paura per Mario Adinolfi, finito in ospedale al rientro dall’Isola dei famosi. quotidiano.net scrive