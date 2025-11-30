Monsummano Terme (Pistoia), 30 novembre 2025 – Non ce l’ha fatta Gaetano De Rosa, detto Tanio. La leucemia è stata più forte del suo amore per la vita. Ieri mattina, a soli 15 anni, è morto all’ospedale del Bambin Gesù di Roma. Qui era stato portato dal Meyer, per sottoporsi a una cura sperimentale nella sua lotta contro la leucemia. La malattia gli era stata diagnosticata nello scorso mese di maggio. Frequentava l’Istituto Forti di Monsummano Terme. Docenti, studenti e personale della scuola in questi mesi gli sono stati vicini. La cugina, figlia di una sorella del padre, frequenta la classe quinta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tanio muore a 15 anni, ucciso dalla leucemia. La scuola sconvolta: “Volevamo regalargli un pallone del Napoli per Natale”