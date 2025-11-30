Tanio muore a 15 anni ucciso dalla leucemia La scuola sconvolta | Volevamo regalargli un pallone del Napoli per Natale
Monsummano Terme (Pistoia), 30 novembre 2025 – Non ce l’ha fatta Gaetano De Rosa, detto Tanio. La leucemia è stata più forte del suo amore per la vita. Ieri mattina, a soli 15 anni, è morto all’ospedale del Bambin Gesù di Roma. Qui era stato portato dal Meyer, per sottoporsi a una cura sperimentale nella sua lotta contro la leucemia. La malattia gli era stata diagnosticata nello scorso mese di maggio. Frequentava l’Istituto Forti di Monsummano Terme. Docenti, studenti e personale della scuola in questi mesi gli sono stati vicini. La cugina, figlia di una sorella del padre, frequenta la classe quinta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cantante lirica muore durante il concerto a Nola, Maristella Mariani aveva 48 anni Vai su Facebook
Tanio muore a 15 anni, ucciso dalla leucemia. La scuola sconvolta: “Volevamo regalargli un pallone del Napoli per Natale” - Il preside Rosselli: “Voleva diventare un attore, era un giovane brillante” ... Lo riporta msn.com
Tanio non ce l’ha fatta, se n’è andato a soli 15 anni. Monsummano piange il giovane De Rosa - Per il ragazzo, malato di leucemia, si erano mobilitati nomi dello sport e dello spettacolo come Pieraccioni, Siani e Conte ... Da msn.com