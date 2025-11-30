Tangente oro neomatik Un segnatempo con valori che durano negli anni

Il classico dal design moderno è ora disponibile in oro 18 carati, alimentato dal calibro neomatik DUW 3001. Tre diverse versioni trasmettono tutte un messaggio chiaro: anche un orologio in oro può essere moderno. ’Tangente oro neomatik’, presente in tre nuove versioni di quadrante, porta il design purista del marchio nel mondo dei metalli preziosi. L’oro, da sempre standard di perfezione e un valore duraturo, è la scelta naturale per questo nuovo capitolo. Tangente è il modello di orologio più venduto di NOMOS Glashütte e i numerosi ed importanti premi di design confermano il suo fascino estetico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tangente oro neomatik. Un segnatempo con valori che durano negli anni

