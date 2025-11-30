Tananai commesso per un giorno a Milano fan impazziti Una band lo omaggia davanti al negozio – IL VIDEO
I milanesi non hanno creduto ai propri occhi quando si sono ritrovati Tanana i, sabato 29 novembre, in veste di commesso in un negozio in pieno centro. Tra sorrisi, richieste di selfie e due chiacchiere il cantautore ha intrattenuto i clienti per poi ringraziare una band che lo ha omaggiato cantando dei brani del suo repertorio. Una occasione però non proprio casuale perché Tananai è testimonial della nuova campagna Holiday 2025 di Lego. L’artista è anche ambassador di Build To Give, la storica iniziativa benefica del Gruppo Lego. Dal 2017, infatti, ogni Natale il Gruppo invita tutti a realizzare un cuore con i mattoncini: non importa la grandezza, il colore o tipologia di mattoncini, ciò che conta è costruirlo con le persone care e con questo gesto supportare simbolicamente l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tananai canta Milano: “Bella Madonnina” si candida a tormentone dell’estate - Milano, sabato 31 maggio 2025 – Tananai, sicuramente in trepidazione per l’esito della finale della sua Inter, ha già comunque un motivo per festeggiare. Secondo ilgiorno.it
Cremonini, Tananai, Sarah Toscano e Frah Quintale alla Milano Music Week - Non solo concerti alla Milano Music Week, ma tanti incontri, presentazioni, laboratori, esperienza fino a domenica 23 novembre ... Riporta ciaocomo.it
Tananai, la possibile scaletta del concerto all'Ippodromo di Milano - Il 5 settembre Tananai sarà in concerto all’Ippodromo Snai San Siro per l’appuntamento inserito nel cartellone del Milano Summer Festival. Riporta tg24.sky.it