I milanesi non hanno creduto ai propri occhi quando si sono ritrovati Tanana i, sabato 29 novembre, in veste di commesso in un negozio in pieno centro. Tra sorrisi, richieste di selfie e due chiacchiere il cantautore ha intrattenuto i clienti per poi ringraziare una band che lo ha omaggiato cantando dei brani del suo repertorio. Una occasione però non proprio casuale perché Tananai è testimonial della nuova campagna Holiday 2025 di Lego. L’artista è anche ambassador di Build To Give, la storica iniziativa benefica del Gruppo Lego. Dal 2017, infatti, ogni Natale il Gruppo invita tutti a realizzare un cuore con i mattoncini: non importa la grandezza, il colore o tipologia di mattoncini, ciò che conta è costruirlo con le persone care e con questo gesto supportare simbolicamente l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tananai commesso per un giorno a Milano, fan impazziti e una band canta per lui – IL VIDEO