Talento e leadership a St Regis Roma | trionfo dei giovani innovatori 2025

Roma, città eterna e favolosa location di mille storie, ha aggiunto in questi giorni un nuovo capitolo alla sua saga di eleganza: la cerimonia Business Elite 2025 – 40 Under 40 2025 al The St. Regis, lussuosa struttura 5 stelle della Capitale d'Italia. Un evento illustre, tenutosi mercoledì sera, che ha trasformato una serata di gala in un puzzle perfetto fatto di talento e meritocrazia. Tanti volti illuminati da idee e ambizioni, provenienti da ogni angolo del globo. Giovani imprenditori e innovatori under 40 europei hanno portato sul palco la loro energia. Il tutto dimostrando, ancora una volta, che il futuro non è un concept astratto, bensì una realtà che prende forma tra networking, intuizioni, ambizioni e coraggio.

