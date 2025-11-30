Tajani | Israele fermi violenze coloni

12.35 "Nessuno dei tre italiani aggrediti vicino a Gerico, in Cisgiordania,è grave" precisa il ministro degli Esteri Tajani "Ribadiamo la condanna per ciò che fanno i coloni in Cisgiordania", ha sottolineato:Isreale fermi le loro violenze. "Abbiamo avviato sanzioni contro alcuni coloni. Basta aggressioni, non è il modo di rivendicare le proprie ragioni.La Cisgiordania non deve essere annessa, siamo assolutamente contrari. Rispetto per il popolo palestinese. Gravissimi gli attacchi a villaggi cristiani, che sono la stabilità in Medioriente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it