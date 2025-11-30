Taglio del nastro al campo scuola Ecco la nuova pista di atletica Abodi | Ora si può crescere ancora
Torna a disposizione degli atleti e di tutti gli appassionati il campo scuola ’Mauro Bracciolani’, dopo il rifacimento della pista di atletica leggera. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta ieri mattina alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e delle società sportive che usufruiscono dell’impianto. Completato, dunque, l’iter dei lavori (finanziati con risorse Pnrr per un importo complessivo di 660.000 euro), con la città delle cento torri che ha ora di nuovo il suo campo di atletica, rinnovato e riqualificato grazie all’intervento realizzato sull’intera pista e sul rettilineo della struttura indoor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
