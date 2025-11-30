Taekwondo la Polisportiva Putinati avvia un nuovo percorso dedicato allo sport inclusivo
A partire da gennaio, la Polisportiva Putinati avvierà un nuovo percorso dedicato allo sport inclusivo: un corso di taekwondo adattato rivolto ai ragazzi e agli adulti con disabilità del centro occupazionale ‘Il cuore di Chisciotte’. Il tutto nasce grazie al finanziamento ottenuto partecipando al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
