Sydney Sweeney è la nuova Jet-Ski Goth Barbie col bikini rosso

Metropolitanmagazine.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend in cui tutti postano tacchini e totale letargia da carboidrati, Sydney Sweeney manda in tilt l’algoritmo: niente tavolate infinite, niente plaid cozy, ma un bikini rosso che sembra uscito da un fashion film di Nicola Parade e un jet ski come set ufficiale del suo Thanksgiving 2025. Florida Keys, luce bianca, mare che riflette come un filtro specchiato: Sydney scende in acqua con un bustier burgundy super strutturato, vibes Bond girl ma versione alt-pop, e un thong cut minimalista che urla “less fabric, more chaos”. Jet-Ski Goth Barbie: Sydney Sweeney riscrive il dress code del Thanksgiving in bikini rosso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sydney sweeney 232 la nuova jet ski goth barbie col bikini rosso

© Metropolitanmagazine.it - Sydney Sweeney è la nuova Jet-Ski Goth Barbie col bikini rosso

