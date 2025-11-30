Svizzera al voto su servizio militare e tassa di successione per i ricchi

Imolaoggi.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli svizzeri sono chiamati a votare per un referendum che vuole riformare il servizio militare a favore di un servizio civico obbligatorio anche per le donne. Il nuovo sistema rivoluzionerebbe l’attuale servizio militare, che impone ai soli uomini svizzeri di prestare servizio nell’esercito o nella protezione civile. L’iniziativa, spiegano i promotori, “non abolisce il servizio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

svizzera al voto su servizio militare e tassa di successione per i ricchi

© Imolaoggi.it - Svizzera al voto su servizio militare e tassa di successione per i ricchi

Scopri altri approfondimenti

La Svizzera al voto sul servizio militare e la tassa di successione per i ricchi - Gli svizzeri sono chiamati a votare per un referendum che vuole riformare il servizio militare a favore di un servizio civico obbligatorio anche per le donne. Da msn.com

svizzera voto servizio militareKeystone-SDA, Redazione blue News - blue News chiarisce le domande e le risposte più importanti sul progetto di legge in votazione. Lo riporta bluewin.ch

svizzera voto servizio militareBocciatura in vista per il servizio civico e la tassa sulle successioni - Votazioni federali del 30 novembre 2025 in Svizzera: dalle urne dovrebbero uscire due "no", stando a sondaggio. Secondo swissinfo.ch

Cerca Video su questo argomento: Svizzera Voto Servizio Militare