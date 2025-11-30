Stephanie Vaquer ha difeso con successo il Women’s World Championship contro Nikki Bella a WWE Survivor Series: WarGames, conquistando il pubblico del Petco Park di San Diego nonostante la sfidante fosse originaria della città. La campionessa ha chiuso il match con una combinazione devastante di Devil’s Kiss e corkscrew moonsault, mantenendo la cintura dopo settimane di tensioni con l’ex alleata. Il tradimento di Nikki Bella trova risposta sul ring. La WWE ha presentato questo match come il secondo consecutivo della serata con un heel di San Diego (dopo Dominik Mysterio ), anche se Nikki Bella è stata strategicamente annunciata dall’Arizona per mantenere il calore negativo del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SURVIVOR SERIES: Stephanie Vaquer mantiene il Women’s World Championship contro Nikki Bella