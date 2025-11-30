SURVIVOR SERIES | Stephanie Vaquer mantiene il Women’s World Championship contro Nikki Bella

Zonawrestling.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stephanie Vaquer ha difeso con successo il Women’s World Championship contro Nikki Bella a WWE Survivor Series: WarGames, conquistando il pubblico del Petco Park di San Diego nonostante la sfidante fosse originaria della città. La campionessa ha chiuso il match con una combinazione devastante di Devil’s Kiss e corkscrew moonsault, mantenendo la cintura dopo settimane di tensioni con l’ex alleata. Il tradimento di Nikki Bella trova risposta sul ring. La WWE ha presentato questo match come il secondo consecutivo della serata con un heel di San Diego (dopo Dominik Mysterio ), anche se Nikki Bella è stata strategicamente annunciata dall’Arizona per mantenere il calore negativo del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

survivor series stephanie vaquer mantiene il women8217s world championship contro nikki bella

© Zonawrestling.net - SURVIVOR SERIES: Stephanie Vaquer mantiene il Women’s World Championship contro Nikki Bella

Altre letture consigliate

survivor series stephanie vaquerStephanie Vaquer Beats Nikki Bella, Retains WWE Women's Title After Legend's Heel Turn - Stephanie Vaquer defeated Nikki Bella at WWE Survivor Series on Saturday to retain the Women's World Championship. Segnala bleacherreport.com

survivor series stephanie vaquerStephanie Vaquer Beats Nikki Bella, Retains Women's World Title At WWE Survivor Series - Stephanie Vaquer successfully retained her Women's World Championship over WWE Hall of Famer Nikki Bella at Survivor Series: WarGames on Saturday. Si legge su sports.yahoo.com

survivor series stephanie vaquerWWE Survivor Series: Vaquer Retains Women's World Title Over Bella - At WWE Survivor Series, Women's World Champion Stephanie Vaquer would go on to retain her title over WWE Hall of Famer Nikki Bella. Da bleedingcool.com

Cerca Video su questo argomento: Survivor Series Stephanie Vaquer