John Cena ha perso il titolo Intercontinentale contro Dominik Mysterio nel suo ultimo premium live event della carriera, cadendo vittima di un elaborato inganno orchestrato dal Judgment Day e dal clamoroso ritorno di Liv Morgan. Il match al Petco Park di San Diego, città di Mysterio, ha visto il giovane luchador conquistare la cintura grazie a interferenze multiple culminate col tradimento della Morgan, che tutti pensavano fuori fino al 2026. L’ultimo PLE del Cenation Leader finisce in tragedia. Dominik Mysterio è entrato per primo accompagnato da Roxanne Perez e Raquel Rodriguez, ricevendo un’ovazione dal pubblico di casa che ha superato i 103 decibel. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SURVIVOR SERIES: Dominik batte John Cena nel suo ultimo PLE grazie all’inganno di Liv Morgan