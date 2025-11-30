SURVIVOR SERIES | Dominik batte John Cena nel suo ultimo PLE grazie all’inganno di Liv Morgan
John Cena ha perso il titolo Intercontinentale contro Dominik Mysterio nel suo ultimo premium live event della carriera, cadendo vittima di un elaborato inganno orchestrato dal Judgment Day e dal clamoroso ritorno di Liv Morgan. Il match al Petco Park di San Diego, città di Mysterio, ha visto il giovane luchador conquistare la cintura grazie a interferenze multiple culminate col tradimento della Morgan, che tutti pensavano fuori fino al 2026. L’ultimo PLE del Cenation Leader finisce in tragedia. Dominik Mysterio è entrato per primo accompagnato da Roxanne Perez e Raquel Rodriguez, ricevendo un’ovazione dal pubblico di casa che ha superato i 103 decibel. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
