Supplenze docenti 2025 26 | ecco gli interpelli per primaria posto comune Matematica A040 A041 e A042

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: ecco gli interpelli per primaria posto comune, Matematica, A040, A041 e A042 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuovi bollettini GPS aggiornati a sabato 29 novembre - https://www.scuolainforma.news/bollettini-supplenze-docenti-da-gae-e-gps-2025-26-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQBMAABHqoxq_JXlRzguAgNqFKCs - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti: le GPS sono confermate, prima fascia per abilitati e seconda fascia per titolo di studio. Pillole di Question Time Vai su X

Aggiornamento Graduatorie GPS 2026: in arrivo l’Ordinanza, ecco le ultime notizie - Si è concluso il confronto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati sul prossimo aggiornamento delle graduatorie GPS. ticonsiglio.com scrive

Immissioni in Ruolo 2025/26: Quando il Docente Può Restare Nella Stessa Sede Della Supplenza - Le immissioni in ruolo 2025/26, derivanti dai concorsi PNRR, continuano a interessare migliaia di docenti neoassunti. Scrive msn.com

Graduatorie GPS e Supplenze docenti 2026: sì al ripescaggio nelle nomine. Servizio 2025/26 sarà valido. ECCO TUTTE LE NOVITÀ - Concluso al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'incontro sulle nuove GPS graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Riporta orizzontescuola.it