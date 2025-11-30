sumatra oltre 400 morti e 400 dispersi

Almeno 442 persone sono rimaste uccise, 464 sono ferite e 402 risultano disperse nell'isola indonesiana di Sumatra a causa delle devastanti inondazioni provocate dalle precipitazioni torrenziali registrate negli ultimi giorni nella regione. Il nuovo bilancio delle vittime è stato fornito oggi dall'Agenzia nazionale per i disastri indonesiana, aggiungendo che sono 290mila le persone sfollate a causa delle inondazioni. La stagione dei monsoni, esacerbata dalle tempeste tropicali, sta provocando le peggiori inondazioni registrate negli ultimi anni nel Sud Est asiatico. Centinaia di persone sono morte e disperse in Malaysia e in Thailandia, dove il bilancio ufficiale dei morti è di 170. 🔗 Leggi su Iltempo.it

