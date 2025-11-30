Nel pieno della tempesta dell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata della banca del Mef, Mps, a Mediobanca, la maggioranza blinda il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma Palazzo Chigi tace. Dopo Matteo Salvini, domenica è toccato a Forza Italia e Noi moderati difendere il titolare di via XX Settembre, garantendo sulla sua correttezza. “Io ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti che si è sempre comportato correttamente, quindi attaccarlo è fuori luogo. Noi lo difendiamo perché ribadiamo che si è sempre comportato correttamente”, ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sull’inchiesta Mps-Mediobanca la maggioranza fa quadrato intorno a Giorgetti. Meloni tace