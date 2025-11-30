La Borsa non finisce mai di stupire. Nello scorso fine settimana Pier Nicola Assiso su LombardReport.com parlava di mercati fragili. Nella settimana da poco conclusa, l’S&P 500 ha invertito la rotta con un movimento a “V” riportandosi sopra a quel livello di 6750 indicato lo scorso weekend, chiudendo a 6849 punti. “A questo punto – spiega Assiso in un articolo di sabato 29 novembre 2025 su LombardReport.com – abbiamo nuovamente i massimi storici a 6912 punti e poco sotto troviamo una piccola resistenza a 6860”. LEGGI IN PROVA LOMBARDREPORT.COM: CLICCA QUI Questa settimana il Nasdaq Composite ha tenuto i 21800 e si è riportato verso i massimi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Sui mercati torna l’ottimismo?