Sucic a Inter TV | La fiducia di Chivu è importante Sfortuna nelle ultime due partite? Rispondo così

Il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima dell'inizio del match di campionato contro il Pisa. Intervenuto nel corso del prepartita di Pisa Inter, il centrocampista dei nerazzurri Petar Sucic, che oggi inizierà tra i titolari e completerà il reparto con Calhanoglu e Barella, ha presentato così la sfida valevole per il 13° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. OGGI PARTITA NON SEMPLICE, SERVE CONCENTRAZIONE AL 100%? – « Sì, certo. Siamo ovviamente concentrati e stare sul pezzo in questa partita e speriamo alla fine di fare i tre punti ».

