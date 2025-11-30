Sucic a Dazn | Meritavamo di più nelle scorse partite ma oggi cercheremo di invertire il trend Una cosa è certa!

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Petar Sucic, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro il Pisa. Intervenuto nel corso del prepartita di Pisa Inter, il centrocampista dei nerazzurri Petar Sucic, che oggi inizierà tra i titolari e completerà il reparto con Calhanoglu e Barella, ha presentato così la sfida valevole per il 13° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. CHE SETTIMANA E’ STATA? – « Sappiamo che dobbiamo sicuramente migliorare e dobbiamo crescere visto che siamo già ad un buon punto della stagione, nonostante meritassimo di più nelle partite perse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic a Dazn: «Meritavamo di più nelle scorse partite ma oggi cercheremo di invertire il trend. Una cosa è certa!»

