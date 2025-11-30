Successo Career day Dall’edilizia alla moda ottocento studenti incontrano le aziende

Un Fermo Forum pieno di giovani per il Career Day promosso dalla Provincia, realizzato con Cna, Confindustria e Confartigianato. Una mattinata intensa, iniziata alle 9, che ha visto 800 studenti degli istituti superiori del territorio alternarsi in gruppi a rotazione tra incontri, formazione e dialoghi con imprese e università. Il primo momento della giornata è stato dedicato al panel della formatrice e brand coach Anna Funari dal titolo ’Sei tu il tuo futuro’, che ha subito catturato l’attenzione dei ragazzi parlando di talento, "non significa essere bravi in tutto", di impegno e conoscenza. Molto partecipato anche lo speech con i presidenti delle associazioni datoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Successo Career day . Dall’edilizia alla moda, ottocento studenti incontrano le aziende

