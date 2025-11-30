Studenti del Liceo Eugenio Montale ospiti su un' isola dell' Oceano Indiano

Dal 21 novembre al 2 dicembre, quindici studenti del Liceo Eugenio Montale di Pontedera sono impegnati in un'esperienza formativa unica dall'altra parte del mondo, sull'Isola di La Réunion, dipartimento francese situato nell'Oceano Indiano.Gli studenti, accompagnati dalle docenti Nausicaa.

