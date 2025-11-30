Striscia la Notizia torna ma senza due grandi protagonisti | chi ha lasciato il programma e perché
Ora è ufficiale: Striscia la notizia sta per tornare in tv ma senza due grandi protagonisti che non faranno più parte del programma. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, è finalmente arrivano l’annuncio che i fan di Striscia la Notizia aspettavano da tempo. Dopo aver lasciato la fascia preserale a La ruota della fortuna di Gerry Scotti, il tg satirico di Antonio Ricci tornerà in onda a gennaio in prima serata. (Fonte Mediaset Infinity) – L’opinionista.it “Amici ci vediamo a Gennaio su Canale 5: ritorniamo con Striscia la notizia a gennaio”, ha annunciato su X Ezio Greggio che, insieme ad Enzo Iacchetti, è uno dei conduttori storici del tg satirico di canale 5. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
