Stranger Things un anno insieme sul set | Gaten Matarazzo svela un aneddoto imbarazzante su Finn Wolfhard

Con l’uscita del primo volume della quinta e ultima stagione di Stranger Things il 26 novembre su Netflix, i fan della serie sono in fermento. Ma mentre tutti discutono delle sorti di Undici e del gruppo di Hawkins, emerge un retroscena esilarante che ha poco a che fare con il Sottosopra e molto con la vita reale delle giovani star dello show. Gaten Matarazzo, l’attore che interpreta l’amato Dustin Henderson, ha raccontato un aneddoto sorprendente sulla sua convivenza con il collega Finn Wolfhard durante le riprese della stagione finale. Nel podcast Dinner’s on Me, condotto da Jesse Tyler Ferguson di Modern Family, Matarazzo non ha usato giri di parole nel descrivere l’esperienza di aver condiviso un’abitazione con Wolfhard, interprete di Mike Wheeler, per un anno intero. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stranger Things, un anno insieme sul set: Gaten Matarazzo svela un aneddoto imbarazzante su Finn Wolfhard

