Stranger Things non è un classico ma una fotocopia stanca e cresciuta male come i suoi attori
Stranger Things conclude con la quinta stagione, ma quello che poteva essere un "classico contemporaneo" è solo marketing nostalgico. Tra attori invecchiati, formule ripetute e l'arrivo di IT e Welcome to Derry, la serie Netflix mostra tutti i limiti di chi scambia il tempismo con l'innovazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
