Stranger Things e la metafisica del Sottosopra | la comunità come scudo oltre gli ammiccamenti woke

Tra miti greci, psicanalisi novecentesca, nostalgia anni Ottanta e critica sociale contemporanea, Stranger Things è riuscita nell’impresa di trasformarsi da serie pop a fenomeno culturale globale. Il suo successo risiede nella capacità di parlare a più livelli: narrativo, emotivo, simbolico. Ogni puntata lascia delle tracce per l’episodio successivo, ogni stagione racchiude degli elementi per decifrarne il finale: un modo per far parlare di sé, ma anche per unire gli appassionati e dar luogo a speculazioni e congetture su quale sia il senso della trama non ancora esplicitato dal – per ora – finale, previsto in uscita per il prossimo 01 gennaio 2026 alle 02. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Stranger Things - Stagione 5, la prima parte della quinta stagione tiene in stallo i protagonisti, impedendogli di avanzare nel Sottosopra - Hawkins, squarciata dai terribili terremoti scatenati da Vecna, è stata riassestata, ma se le strade e gli edifici sono tornati alla normalità, lo stesso non si può dire del tessuto sociale.

"Stranger Things 5", torniamo nel sottosopra per l'ultima volta - Sono passati nove anni dall'inizio di "Stranger things", serie Netflix diventata presto un fenomeno internazionale.

Questo articolo contiene qualche spoiler sulla trama di Stranger things 5 - parte prima - Il romanzo per ragazzi del 1963 Nelle pieghe del tempo è ampiamente citato in Stranger Things 5, subendo un interessante "capovolgimento"

