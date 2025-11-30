Stranger Things 5 il punto debole di Undici finalmente rivelato | ecco cos’è e come funziona

La quinta e ultima stagione di Stranger Things ha introdotto un elemento narrativo che cambia radicalmente le carte in tavola: Undici, la protagonista dai poteri telecinetici interpretata da Millie Bobby Brown, ha finalmente una debolezza tangibile. E non si tratta di una metafora emotiva o di un conflitto interiore, ma di un’arma vera e propria che i militari hanno sviluppato specificamente per neutralizzarla. La stessa Undici l’ha ribattezzata la sua “kryptonite”, un riferimento che ogni appassionato di supereroi comprende immediatamente. Ma come funziona esattamente questa nuova minaccia? E quali sono le implicazioni per il confronto finale con Vecna, il mostruoso villain che ha devastato Hawkins alla fine della quarta stagione? L’episodio 4 della stagione 5 ha fornito risposte sorprendenti che intrecciano il presente con il passato della serie, riportando in scena un personaggio che molti fan avevano quasi dimenticato. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stranger Things 5, il punto debole di Undici finalmente rivelato: ecco cos’è e come funziona

