Stranger Things 5 | Holly Wheeler e quel dettaglio della stagione 1 che nessuno aveva capito

Ci sono momenti in una serie che, sul momento, sembrano semplici espedienti narrativi. Piccoli dettagli che accetti senza farci troppo caso, convinto che servano solo a creare atmosfera o a riempire qualche minuto di schermo. E poi, anni dopo, capisci che stavano costruendo qualcosa di molto più grande. La scena di Holly Wheeler nella stanza di Will Byers durante la prima stagione di Stranger Things è esattamente questo tipo di momento: un seme piantato nel 2016 che ha impiegato quattro stagioni per germogliare. Con l’arrivo della quinta e conclusiva stagione della serie dei fratelli Duffer, Holly è passata dall’essere una presenza marginale, la sorellina piccola di Nancy e Mike, a diventare quello che i creatori stessi hanno definito il fulcro di questo ultimo capitolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stranger Things 5: Holly Wheeler e quel dettaglio della stagione 1 che nessuno aveva capito

