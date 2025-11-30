Stramilano Sottozero in cinquemila di corsa fra i grattacieli di Citylife
Milano, 30 novembre 2025 – Per la terza edizione della Stramilano SottoZero oltre cinquemila partecipanti hanno colorato di arancione questa mattina il quartiere di CityLife, sfidando le temperature rigide dell'inverno milanese. A correre anche Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano che ha preso parte alla 10 chilometri non competitiva. Partecipanti alla gara Stramilano SottoZero a Milano, 30 novembre 2025. ANSAMOURAD BALTI TOUATI Il circuito . Seguendo il tradizionale circuito chiuso di 5 chilometri, con partenza da Viale Cassiodoro, passaggio da piazzale Giulio Cesare e via Colleoni e arrivo in Via Stratos, migliaia di appassionati hanno preso parte alle due categorie non competitive da 5 o 10 chilometri, aperte a tutti, e alla 10 chilometri Fidal competitiva, che ha visto la partecipazione di oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
La #XiaomiPopRun, edizione Stramilano SottoZero è oggi! Siete pronti a correre con noi!? Ecco il programma completo! https://bit.ly/XiaomiPopRun-Stramilano - facebook.com Vai su Facebook
Domani è il grande giorno! La Xiaomi Pop Run, edizione Stramilano Sottozero, prende il via: preparati a correre, divertirti e vivere un’esperienza unica! Non vediamo l’ora di vederti! Qui tutto il programma: bit.ly/XiaomiPopRun-S…! Vai su X
Tutto esaurito e record di velocità per la Stramilano sottozero - Oltre cinquemila persone hanno sfidato il freddo rigido di questa mattina milanese per correre la terza edizione della Stramilano sottozero, gara competitiva di dieci chilometri e non competitiva di 5 ... Si legge su ansa.it
Milano, la carica dei cinquemila per la Stramilano Sottozero: a Citylife tutto esaurito e record del tracciato - Nella categoria maschile Mattia Grifa ha fatto segnare il record della manifestazione. Scrive milano.corriere.it
Stramilano SottoZero, in 5mila di corsa fra le torri di CityLife: trionfano Grifa e Piraino - Anche quest’anno Stramilano SottoZero si conferma un appuntamento imperdibile per la città: la terza edizione dell’evento ha registrato il sold out, con oltre 5. Da msn.com