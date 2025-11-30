Stramilano Sottozero in cinquemila di corsa fra i grattacieli di Citylife

Ilgiorno.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 novembre 2025 –  Per la terza edizione della Stramilano  SottoZero oltre cinquemila partecipanti hanno colorato di arancione questa mattina il quartiere di CityLife, sfidando le temperature rigide dell'inverno milanese. A correre anche Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano che ha preso parte alla 10 chilometri non competitiva. Partecipanti alla gara Stramilano SottoZero a Milano, 30 novembre 2025. ANSAMOURAD BALTI TOUATI  Il circuito . Seguendo il tradizionale circuito chiuso di 5 chilometri, con partenza da Viale Cassiodoro, passaggio da piazzale Giulio Cesare e via Colleoni e arrivo in Via Stratos, migliaia di appassionati hanno preso parte alle due categorie non competitive da 5 o 10 chilometri, aperte a tutti, e alla 10 chilometri Fidal competitiva, che ha visto la partecipazione di oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

stramilano sottozero in cinquemila di corsa fra i grattacieli di citylife

© Ilgiorno.it - Stramilano Sottozero, in cinquemila di corsa fra i grattacieli di Citylife

Scopri altri approfondimenti

stramilano sottozero cinquemila corsaTutto esaurito e record di velocità per la Stramilano sottozero - Oltre cinquemila persone hanno sfidato il freddo rigido di questa mattina milanese per correre la terza edizione della Stramilano sottozero, gara competitiva di dieci chilometri e non competitiva di 5 ... Si legge su ansa.it

stramilano sottozero cinquemila corsaMilano, la carica dei cinquemila per la Stramilano Sottozero: a Citylife tutto esaurito e record del tracciato - Nella categoria maschile Mattia Grifa ha fatto segnare il record della manifestazione. Scrive milano.corriere.it

stramilano sottozero cinquemila corsaStramilano SottoZero, in 5mila di corsa fra le torri di CityLife: trionfano Grifa e Piraino - Anche quest’anno Stramilano SottoZero si conferma un appuntamento imperdibile per la città: la terza edizione dell’evento ha registrato il sold out, con oltre 5. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stramilano Sottozero Cinquemila Corsa