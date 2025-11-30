Strage a una festa di compleanno in California almeno 4 morti | Tra le vittime anche bambini Il sospetto dell’agguato – Il video
È di almeno quattro persone il primo bilancio di una sparatoria vicino a Stockton, in California, avvenuta alle 18 ora locale. I feriti sono una decina, tutti trasportati negli ospedali locali, come riporta l’edizione online di Usa Today. Sul caso indaga l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Della vicenda è stato informato anche il governatore della California, Gavin Newson. I bambini tra le vittime. Secondo la portavoce dello sceriffo, Heather Brent, tra le vittime della sparatoria ci sarebbe anche un bambino. Altri minori sono rimasti feriti. I colpi di pistola sono stati esplosi in un locale dove si stava svolgendo un compleanno. 🔗 Leggi su Open.online
