Una comunità, quella di Abbadia di Montepulciano, ancora sotto shock per la ferita che due mesi fa le ha inflitto l’incendio della Casa del Popolo, ma che reagisce e, al di là delle posizioni personali, si riunisce per dare una risposta nel segno della compattezza ad uno dei momenti più difficili della sua storia. Nasce così la manifestazione che oggi, festa del patrono S.Andrea e occasione per una ormai storica fiera, riunirà la celebrazione religiosa con la tradizione del ‘ringraziamento’, che vedeva i contadini portare dalle campagne i frutti della stagione ormai conclusa e gli strumenti di lavoro, per essere benedetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storica fiera dei mezzi agricoli: "L’aggregazione ancora esiste"