Storica fiera dei mezzi agricoli | L’aggregazione ancora esiste
Una comunità, quella di Abbadia di Montepulciano, ancora sotto shock per la ferita che due mesi fa le ha inflitto l’incendio della Casa del Popolo, ma che reagisce e, al di là delle posizioni personali, si riunisce per dare una risposta nel segno della compattezza ad uno dei momenti più difficili della sua storia. Nasce così la manifestazione che oggi, festa del patrono S.Andrea e occasione per una ormai storica fiera, riunirà la celebrazione religiosa con la tradizione del ‘ringraziamento’, che vedeva i contadini portare dalle campagne i frutti della stagione ormai conclusa e gli strumenti di lavoro, per essere benedetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vi aspettiamo a Chiusi scalo per la storica FIERA ALLA STAZIONE per info mercatini hobbisti Anna 339 337 6377 - facebook.com Vai su Facebook
Storica fiera dei mezzi agricoli: "L’aggregazione ancora esiste" - Una comunità, quella di Abbadia di Montepulciano, ancora sotto shock per la ferita che due mesi fa le ha inflitto l’incendio della Casa del Popolo, ma che reagisce e, al di là delle posizioni personal ... Riporta lanazione.it
La storica fiera “FierCappone” di Moretta compie 464 anni - Il paese si prepara ad accogliere dal 13 al 15 dicembre una tre giorni ricca di appuntamenti dedicati alle eccellenze avicole, alla tradizione gastronomica e alla vita comunitaria ... Riporta cuneodice.it
Appuntamento con la tradizione. Torna la storica Fiera Agricola. Tre giorni per tutta la famiglia - Abbiategrasso si prepara ad accogliere la sua storica Fiera Agricola, giunta quest’anno alla 542ª edizione, confermandosi come un appuntamento atteso da tutto il territorio dell’Abbiatense. Scrive ilgiorno.it